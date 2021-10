Justiça solta agressor da mulher que fingiu pedir pizza para ter ajuda

EH Edis Henrique Peres

(crédito: PMDF/Divulgação)

O homem que ameaçou a companheira com uma faca, em Ceilândia Sul, foi solto nesta sexta-feira (1ª/10) em audiência de custódia. A liberdade provisória, contudo, deve ser seguida com restrições, e a companheira do agressor, que sofria constantes ameaças, conta com medidas protetivas.

O caso ocorreu na noite de terça-feira (28/9) quando uma mulher ligou a Polícia Militar do DF (PMDF) fingindo pedir uma pizza para conseguir ajuda. Naquela noite, o companheiro amolava uma faca na frente dela e a ameaçava. A mulher relatou à polícia que já sofreu outras agressões do companheiro, mas nunca conseguiu denunciar.

Delegada-chefe da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam 2), Adriana Romana explica que o homem foi preso em flagrante no contexto da Lei Maria da Penha. “Ele foi solto na audiência de custódia, com restrições relativas à prisão, e também com medidas protetivas deferidas em favor da vítima. Não havia ocorrência anterior entre as partes, e ele não tinha antecedentes. Nesse cenário, é bem comum ser concedida a liberdade provisória na audiência de custódia. Agora, se ele descumprir as medidas protetivas, poderá ser preso novamente ou ter a prisão preventiva decretada”, destaca.

Relembre

A denúncia feita na Central de Operações da PMDF aconteceu na noite de terça-feira (28/9). A mulher, assustada, pedia uma pizza de pepperoni para ser entregue em sua casa. O PM que atendeu a ligação contou, em depoimento, que, devido às últimas notícias de pedidos de ajuda contra violência doméstica, eles imaginaram que se tratava de um caso parecido.

Ao chegar na casa da vítima, a encontraram com uma criança de aproximadamente 1 ano no colo, filho do casal, com o marido próximo a ela. A polícia solicitou que ele deixasse a residência e esperasse do lado de fora com mais dois soldados. Em conversa com os agentes, a mulher relatou que sofria ameaças constantes, além de já ter um trauma de violência sofrida na própria família.

“O pai dela ameaçava a mãe dela com uma faca na frente da mãe, falando que iria matar ela. E isso aconteceu, realmente. E o pai da vítima, pelo que ela contou, acabou matando a mãe. O marido dessa vítima estava fazendo a mesma coisa. Ficava amolando a faca e ameaçando ela", relatou, na ocasião, o porta-voz da PMDF, major Michello Bueno.

