CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação Sesc)

Neste sábado (2/10), os clubes do Sesc-DF voltam a receber clientes. Em respeito ao decreto nº 42.525, de 21 de agosto de 2021, do governo do Distrito Federal, o limite máximo de clientes no interior dos estabelecimentos será de até 50% do limite de ocupação. Depois de um tempo fechados devido à pandemia, os clubes abrirão todos os sábados, domingos e feriados para quem possui cartão Sesc-DF.

As unidades do Sesc que possuem clubes são as de Taguatinga Norte, Taguatinga Sul, Gama, Guará e Ceilândia. Os clubes funcionarão das 8h às 17h, sendo que as piscinas ficarão abertas das 8h30 às 16h30. As lanchonetes funcionam das 9h às 16h. A entrada é gratuita para comerciários e dependentes. População em geral paga R $10.

Segundo o coordenador de Esporte e Lazer do Sesc-DF, Elisson Fabrício de Oliveira, será exigido o distanciamento de dois metros entre as pessoas, além dos procedimentos regulares para manter a segurança dos clientes. “Faremos aferição de temperatura, fiscalizaremos o uso de máscara e ofereceremos álcool em gel ao público. Na piscina também haverá fiscalização para que as pessoas mantenham o distanciamento”, afirma. Só poderá frequentar os clubes quem possui Cartão Sesc.