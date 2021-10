Manifestação contra Bolsonaro altera trânsito na Esplanada dos Ministério

RM Rafaela Martins

(crédito: Valter Campanato/Agência Brasil)

Partidos políticos, centrais sindicais e movimentos populares convocaram novo protesto contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) neste sábado (2/10). A manifestação ocorrerá na Esplanada dos Ministério, e as vias S1 e N1 estarão fechadas para veículos a partir das 13h, informou a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF).

A S1 será interditada na altura da Alça Leste, já a via N1 na altura da via L4, próximo ao Corpo de Bombeiros, até a via L2 Norte (buraco do Tatuí). Os manifestantes poderão utilizar os estacionamentos dos anexos dos ministérios, Plataforma Superior da Esplanada, Setores de Autarquias e bancários.

De acordo com a secretaria, os atos estão programados para acontecer também no domingo (3/10). A pasta informou que três grupos - Articulação Povo na Rua, Frente Brasil Popular e Frente Povo sem Medo - pretendem se concentrar.

O ato deve ocorrer a partir das 15h30, no Complexo Cultural da República e segue em direção ao Congresso Nacional, pela via S1, até a Avenida José Sarney. O acesso à Praça dos Três Poderes estará restrito.

Segurança

A SSP/DF não fez levantamento de estimativa de público previsto para comparecer às manifestações. O Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob) fará o acompanhamento de todo ato.

O monitoramento é feito de maneira integrada entre as forças de segurança e outros 29 órgãos, bem como instituições e agências do governo local e federal, com suporte de câmeras de videomonitoramento.

Os órgãos monitoram atos públicos respeitando os limites constitucionais. Além disso, auxiliam na promoção de ações de segurança pública - o trabalho em conjunto corrobora com a segurança, mobilidade, fiscalização e saúde da população do DF.

*Com informações da Secretaria de Segurança Pública