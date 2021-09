Em cerimônia da PMDF, Ibaneis descarta violência em manifestações na Esplanada

PM Pedro Marra

Ibaneis Rocha foi em cerimônia de entrega da medalha Tiradentes no pátio da Polícia Militar do DF - (crédito: Pedro Marra/CB/D.A Press)

O governador Ibaneis Rocha (MDB) participou, na manhã desta segunda-feira (27/9), da Cerimônia de Ourtoga da Ordem do Mérito Alferes Joaquim da Silva Xavier - Medalha Tiradentes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A medalha é considerada a mais alta condecoração da corporação.



O chefe do executivo local destacou o trabalho da Polícia Militar do DF na segurança das recentes manifestações na Esplanada dos Ministérios. "Estou há dois anos no comando do DF e passamos por muitas dificuldades neste período, principalmente na área da saúde. Tivemos inúmeras manifestações na Esplanada dos Ministérios e não tivemos registro de violência. Parabéns aos agraciados que estão recebendo a medalha da melhor força de segurança do Brasil", declarou Ibaneis.

O evento ocorreu no Pátio da Academia de Policia Militar de Brasília, no Setor Policial Sul (SPS). Por volta das 10h05, o governador foi escoltado pela cavalaria da PMDF e chegou de carro junto da primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social (Sedes), Mayara Noronha, e pelo comandante-geral da PMDF, coronel Márcio Cavalcante de Vasconcelos.

"Quero desejar a todos os agraciados que a alta comenda da corporação traz a luta dos nossos policiais dia a dia na rua combatendo a criminalidade", destacou o comandante-geral da PMDF.

Também estiveram presentes no evento, o secretário de Economia do DF, André Clemente, o deputado distrital Hermeto (MDB) e o ministro da Justiça, Anderson Torres, que também falou na cerimônia.

"Queria, em primeiro lugar, parabenizar a todos os agraciados neste dia especial. É bom podermos voltar a realizar as nossas cerimônias àquelas pessoas que tanto contribuem ao DF", afirmou.