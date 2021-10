Calor: termômetros podem chegar a 35ºC nesta terça-feira (5/10)

JE Júlia Eleutério

(crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Prepare a garrafinha de água que o dia promete ser quente e seco no Distrito Federal nesta terça-feira (5/10). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima pode chegar a 35ºC no período da tarde, quando o calor predomina. A mínima foi registrada em Águas Emendadas no início da manhã com 17ºC. A umidade relativa do ar fica entre 20% e 90%.

Mesmo com o tempo quente, o céu terá muitas nuvens e há a possibilidade de chuvas em pontos espalhados no período entre a tarde e a noite. O meteorologista do órgão Mamedes Melo ressalta que "essas chuvas vão ser em áreas bem isoladas mesmo, pode cair aqui no Plano Piloto ou em qualquer outra área. Não dá para determinar um local específico”.

O especialista destaca também a diferença entre a umidade mínima e máxima no DF com períodos distintos ao longo do dia. O Inmet registrou 20% também no dia anterior, valor esse que ficou abaixo do esperado.

Cuidados

Com a umidade relativa do ar atingindo porcentagens mais baixas, os brasilienses devem tomar alguns cuidados como: umidificar o ambiente por meio de vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água; consumir bastante água; evitar exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10h e 17h; evitar aglomerações em ambientes fechados e abafados e; usar soro fisiológico nos olhos e nas narinas.