DF terá quarta-feira com temperatura máxima de 34ºC e tempo seco

PM Pedro Marra

Prepare a água e o protetor solar porque o Distrito Federal deve ter um tempo quente e seco nesta quarta-feira (29/9). É o que indica o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que prevê temperatura máxima de 34ºC. A mínima registrada foi de 19ºC no início da manhã, em Águas Emendadas e no Gama. A umidade relativa do ar deve ficar entre 20% e 75%.

O meteorologista do Inmet, Heráclio Alves, conta que o dia será de tempo seco, principalmente à tarde. "A máxima pode chegar a 32ºC no Plano Piloto, e a 34ºC no DF, entre as 14h e as 16h, quando fica mais seco. O predomínio é de céu com poucas nuvens e massa de ar seco atuando com mais intensidade na área central de Brasília. O vento também está fraco para hoje", afirma.

Segundo o especialista, não há como descartar as chances de chuva, mas de forma isolada. "Se tiver, será muito pequena entre hoje e amanhã. Mas muda muito neste início de primavera. A partir de sábado que começa a melhorar a umidade, e não se descarta a possibilidade de chuva, mesmo de forma isolada", acrescenta.

Heráclio explica o motivo de as chuvas mais frequentes virem somente na segunda quinzena de outubro. "Como estamos em uma estação de transição, sempre tem essas mudanças repentinas. Então se descarta, e mantém essa tendência de algumas chuvas na primeira semana de outubro. Mas é aquela umidade que vem do Norte do país que faz a diferença. Então a chuva passa pelo canal norte do país, indo para Mato Grosso, Goiás e avançando pelo DF", esclarece.



Cuidados



Para a população se proteger do tempo quente e seco, a Defesa Civil deixa algumas orientações sobre o que fazer para não ter problemas de saúde neste período. Confira abaixo:

- Procure manter o corpo sempre bem hidratado. Portanto, beba bastante água, mesmo sem sentir sede.

- Na hora do lanche ou da sobremesa, dê preferência a frutas ricas em líquidos, como melancia, melão e laranja, por exemplo.

- Em especial, fique atento à hidratação das crianças, idosos e dos doentes;

-Aplique soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar o ressecamento;

- Evite a prática de exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 17h;

-Use produtos para hidratar a pele do rosto e do corpo, pelo menos depois do banho e na hora de deitar;

- Coloque chapéus e óculos escuros para proteger-se do sol;

-Aproveite o vapor produzido pela água durante o banho para lubrificar as narinas

-Coloque toalhas molhadas, recipientes com água ou vaporizadores nos quartos de dormir;

-Evite aglomerações e a permanência prolongada em ambientes fechados ou com ar condicionado, pois o ressecamento das mucosas aumenta o risco de infecções das vias aéreas;

-Mantenha a casa sempre limpa e arejada. O tempo seco aumenta a concentração de ácaros, fungos e da poeira em móveis cortinas e carpetes;

-Procure não usar vassouras que levantam o pó por onde passam. Dê preferência para aspiradores ou panos úmidos;

- Ligue ventiladores de teto no modo “exaustor”, com ar direcionado para cima. Ligados para baixo, no modo “ventilação”, levantam a poeira que se mistura no ar;

-Lave as mãos com frequência e evite colocá-las na boca e no nariz. Não esqueça de usar máscara de proteção individual, importante neste período para evitar o contágio pelo novo coronavírus.