Veja os locais para vacinação contra covid-19 nesta terça-feira (5/10)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) dá continuidade, nesta terça-feira (5/10), à vacinação contra a covid-19 para idosos com 70 anos ou mais que pretendem tomar o reforço (D3). Os postos de atendimento estão divididos entre as regiões administrativas. Para tomar a dose, basta apresentar documento com foto. O cartão de vacinação é obrigatório para quem deu início ao ciclo de imunização.



Além disso, adolescentes de 12 a 17 anos podem tomar a primeira dose no DF. Para isso, eles não precisam estar acompanhados dos responsáveis. Basta apresentar documento com foto e procurar os pontos de atendimento específicos.

Confira os endereços e horários de funcionamento dos postos para esta terça-feira (5/10):

Primeira dose

Dose de reforço

Segunda dose por fabricante

Outras vacinas

