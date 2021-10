Ibaneis acredita que festas de Natal e réveillon serão possíveis no DF

SS Samara Schwingel

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), acredita que, devido ao avanço da vacinação contra a covid-19, será possível realizar festas de Natal e Réveillon na capital do país em 2021. A informação foi confirmada ao Correio pelo chefe do Executivo local nesta terça-feira (5/10). Porém, apesar do otimismo, Ibaneis ainda não definiu detalhes.

"Esse ainda não é meu problema. Minha decisão será tomada conforme as recomendações da saúde", disse. Mais cedo, o mandatário também informou que também deve esperar para definir os rumos do Carnaval 2022.

Em setembro, o GDF voltou a autorizar a realização de shows e eventos que necessitam da autorização do Poder Público. De acordo com as regras, os eventos devem ser realizados com limite de público e seguir diversas regras para evitar a disseminação da covid-19.

Cenário

Nesta segunda-feira (4/10), o Distrito Federal teve a taxa de transmissão da covid-19 em 1,14, mesmo valor deste domingo (3/10), e registrou 990 casos e 15 mortes nas últimas 24 horas. Com as atualizações divulgadas nesta segunda (4/10) pelo boletim epidemiológico, o DF chegou a 499.033 casos e 10.510 óbitos confirmados desde o início da crise sanitária.

A média móvel de mortes teve alta de 25% em relação a 14 dias atrás e está em 13,57. A mediana de casos chegou a 865,14, valor 3,29% maior quando comparado com o mesmo período. Variações abaixo de 15% indicam estabilidade do índice.