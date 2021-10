EH Edis Henrique Peres

O carnaval de Brasília de 2022 vive um momento de incerteza devido à pandemia do novo coronavírus. Com a alta na taxa de transmissão e no número de casos da covid-19, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) “não vislumbra a realização do Carnaval 2022 nos moldes tradicionais”. O titular da pasta, Bartolomeu Rodrigues, defende que é impraticável manter as medidas de distanciamento social em uma festa de rua como o carnaval, que envolve bebidas alcoólicas e proximidade física.

Em nota oficial, a Secec destaca que ainda não há uma decisão final sobre o tema. “No momento oportuno, o Governo do Distrito Federal divulgará amplamente as regras tanto para as festas privadas quanto para a presença de blocos independentes nas ruas”, afirma.

Outro ponto destacado pela pasta é que não daria tempo de serem publicado e investidos os recursos necessários ao carnaval. “O investimento que a Secec fez para o carnaval 2022 não conflui o fomento da festa tradicional, mas para a capacitação e infraestrutura do evento”, declara.

Segundo a secretaria, o foco é a reabilitação das escolas de samba, que há oito anos não desfilam. A estrutura, segundo os planos da Secec, deve ser organizada para 2023. “Aberto para a inscrição, o edital Escola de Carnaval traz proposta com fomento de R$1,5 milhão”, destaca.

No entanto, a decisão fica por conta do governador Ibaneis Rocha (MDB). Questionado pela equipe de reportagem, o chefe do Executivo local disse que a decisão ainda não foi tomada. “Vou aguardar um pouco mais para decidir”, disse. Sobre um possível réveillon na capital, o cenário segue parecido, mas, apesar da situação, Ibaneis avalia que a crise sanitária poderá ter recuado. “Tudo aponta para uma situação melhor, pois estaremos com toda a população vacinada com a segunda dose”, afirmou.