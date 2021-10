Desvio de Taguatinga centro será parcialmente bloqueado a partir desta terça

YV Yasmim Valois*

Obra do túnel de Taguatinga vai facilitar a circulação no local - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A obra no centro de Taguatinga foi iniciada em 20 de julho de 2020 e a previsão de entrega é para o fim do primeiro semestre de 2022. No final de agosto, a obra estava 45% concluída e dentro do prazo de entrega. A partir das 20h desta terça-feira (5/10), duas faixas de rolamento da via Elmo Serejo, em Taguatinga Centro, serão interditadas no sentido Ceilândia, altura do Corpo de Bombeiros. O bloqueio está previsto até as 5h da manhã de quarta-feira (6/10) e atende ao pedido pela Secretaria de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal (SODF), que vai realizar ajustes no nivelamento da pavimentação asfáltica do desvio para construção do Túnel de Taguatinga. A medida tem o intuito de evitar acidentes no local em razão do desnível do solo.

As rotas alternativas sugeridas pelo Detran para evitar trafegar pelo local são:

Sentido De Taguatinga Sul para a Samambaia

- Via Primavera;

- Av. Boca da Mata

Sentido Taguatinga Centro para Ceilândia,

- a via de ligação do Senai com a QNL;

Sentido Plano Piloto, evitar Taguatinga Centro

- BR 060; EPNB

- BR 070 ; ESTRUTURAL



Sobre a obra

Segundo a Secretaria de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal (SODF), o túnel vai acabar com as retenções ocasionadas pelos semáforos do centro de Taguatinga e desafogar o trânsito local, por onde trafegam cerca de 25 mil motoristas diariamente. A pasta informa que o tempo de deslocamento dos motoristas que passam pela região será reduzido em, pelo menos, 25 minutos.

Com a conclusão da obra, os carros que estiverem na Avenida Elmo Serejo, sentido Plano Piloto, vão entrar pelo túnel e sair na Estrada Parque Taguatinga (EPTG). Do outro lado, os veículos que chegarem a Taguatinga pela EPTG também vão passar pelo túnel até o início da Via Estádio, saindo logo após o antigo viaduto da Avenida Samdu. Vias marginais darão acesso às avenidas Comercial Sul e Norte e Samdu Sul e Norte.

A passagem subterrânea terá 1.010 metros de extensão e vai contar com duas vias paralelas, cada uma com três pistas de rolagem em cada sentido. A passagem subterrânea oferece, ainda, uma via alternativa pela superfície para o centro de Taguatinga.

Estagiária sob supervisão de Adriana Bernardes