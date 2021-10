SS Samara Schwingel

A campanha de vacinação contra a gripe está com baixa adesão no Distrito Federal. Segundo a Secretaria de Saúde, nenhum dos grupos prioritários da campanha atingiu a meta, que é de 90% do público-alvo vacinado. Em estoque, a Rede de Frio Central tem 78.400 doses. A vacina está disponível para a população acima de 6 meses de idade.

Além disso, ainda há doses nos pontos de vacinação. Os dados mais recentes são de agosto. O boletim de setembro ainda será produzido pelo GDF. Até agosto, o grupo de professores apresentava a cobertura mais elevada (76,1%), seguido dos grupos de idosos (69,3%), gestantes (65,9%), crianças (62,8%), trabalhadores de saúde (56,5%), puérperas (56,3%) e comorbidades (27,3%).

A secretaria informou que, atualmente, as vacinas contra a covid-19 e contra a gripe podem ser aplicadas no mesmo dia, sem necessidade de intervalos entre si. A mudança segue uma recomendação do Ministério da Saúde de 28 de setembro deste ano.

A nota técnica da pasta federal detalha que "frente à necessidade de ampliação das coberturas vacinais e minimização de oportunidades perdidas. Considerando a ampla experiência prévia com a administração simultânea de múltiplas vacinas de diferentes plataformas. Considerando já ter sido possível acumular experiência de uso das vacinas covid-19 em cenário de vida real com detalhamento do perfil de segurança destas vacinas. Tendo por base as discussões realizadas no âmbito da Câmara Técnica em Imunização da covid-19. O Ministério da Saúde opta por, neste momento, atualizar as recomendações referentes a co-administração das vacinas covid-19 com as demais vacinas em uso no país para não mais exigir o intervalo mínimo entre as vacinas covid-19 e as demais vacinas em uso no país. Desta forma as vacinas covid-19 poderão ser administradas de maneira simultânea com as demais vacinas ou em qualquer intervalo."