Covid-19: Ibaneis amplia antecipação de 2ª dose de AstraZeneca

SS Samara Schwingel

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Governo do Distrito Federal autorizou mais uma ampliação da aplicação da segunda dose de AstraZeneca/Oxford. Segundo anunciou o governador Ibaneis Rocha (MDB), pelas redes sociais, todos que estavam marcados até 5 de novembro poderão fazer a antecipação a partir de sexta-feira (8/10).

"Recebemos também 60 mil doses da AstraZeneca destinadas à segunda aplicação. Com essas remessas poderemos fazer novas antecipações para todos que estavam marcados para tomar a segunda dose até 5 de novembro", escreveu o chefe do Executivo local.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (6/10). Na terça-feira (5/10), o GDF anunciou a antecipação para quem devia tomar a segunda dose do imunizante inglês até 27 de outubro. Agora, aqueles que estão com a segunda dose marcada para até 5 de novembro já podem procurar o posto de saúde mais próximo e que ofereça o imunizante. Para isso, basta levar o cartão de vacina e documento de identidade com foto.

Os vacinados com a Pfizer/BioNTech e que precisam tomar a segunda dose até 27 de outubro também estão autorizados a antecipar a aplicação.

Covid-19 no DF

Nesta terça-feira (6/10), o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde registrou 3.016 novos casos de covid-19 no Distrito Federal. Porém, em nota, a pasta explicou que foram lançados 2.632 casos que estavam represados nos dados do e-SUS do Ministério da Saúde. “Com a modificação na plataforma de captação de dados (API), realizada em setembro, foi possível que o Cievs-DF tivesse acesso a esses números somente agora. Assim, do total de casos represados lançados no sistema, 653 (24,8%) ocorreram em 2020 e 1.979 (75,2%) em 2021”, explica a pasta.

Dos casos de 2021, 1.870 pacientes (94,5%) iniciaram sintomas entre agosto, setembro e outubro. “O lançamento na plataforma é realizado por unidades públicas e privadas. A inserção desses casos no boletim de hoje poderá impactar diretamente na taxa de RT, tendo em vista que o cálculo leva em conta as datas de primeiros sintomas dos referidos casos”, diz a secretaria. Segundo o boletim, a taxa de transmissão está em 1,15, ou seja, 100 pessoas infectam mais 115.

Com a atualização, o DF chegou a 502.049 casos registrados desde o início da pandemia. Com as 17 mortes registradas, o número total de óbitos chegou a 10.527.