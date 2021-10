Covid-19: Saúde antecipa segunda dose da AstraZeneca no DF

RM Rafaela Martins

Quem tomaria a segunda dose da Astrazeneca até 27 de outubro pode antecipar - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 15/9/2021)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) divulgou, na manhã desta terça-feira (5/10), que a segunda dose da vacina AstraZeneca já pode ser antecipada para quem precisa tomar até o dia 27 de outubro. O cidadão já pode procurar o posto de saúde mais próximo e que ofereça o imunizante. Para isso, basta levar o cartão de vacina e documento de identidade com foto.

Postos da segunda dose em 5 de outubro (foto: Reprodução/Redes Sociais)

A antecipação foi possível com a chegada de 39.425 doses da AstraZeneca no fim de semana. O secretário de Saúde, general Manoel Pafiadache, convida a população para completar a imunização contra a covid-19. “Se você tem marcado em seu cartão de vacina a segunda dose da AstraZeneca até 27 de outubro, procure hoje mesmo a UBS mais próxima e não deixe de se vacinar. É muito importante estar com a vacinação em dia”.



Para se proteger contra a covid-19, é necessário estar com o ciclo vacinal completo. No caso dos idosos, a pasta orienta que não deixem de tomar a dose de reforço (D3) após seis meses da D2. Há pontos de vacinação específicos para atender esse público. Atualmente, a cobertura vacinal no Distrito Federal está em 85,86% considerando a população apta a receber o imunizante - que tem 12 anos ou mais.



No sábado (2/10), o Distrito Federal recebeu 64.580 doses da vacina Pfizer, sendo 10.530 doses destinadas para a dose de reforço (DR) para idosos acima de 70 anos e 53.820 doses para profissionais de saúde. O restante é reservado à perda técnica. A Secretaria de Saúde ressalta que a dose de reforço será destinada somente para os profissionais de saúde que tomaram a D2 até o dia 31 de março de 2021.

Com informações da Secretaria de Saúde do DF