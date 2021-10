Covid-19: Com registro de dados represados, DF ultrapassa 500 mil casos

SS Samara Schwingel

A taca de transmissão no DF está em 1,15 - (crédito: Michael Dantas/AFP)

Nesta terça-feira (5/10), o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde registrou 3.016 novos casos de covid-19 no Distrito Federal. Porém, em nota, a pasta explicou que foram lançados 2.632 casos que estavam represados nos dados do e-SUS do Ministério da Saúde. “Com a modificação na plataforma de captação de dados (API), realizada em setembro, foi possível que o Cievs-DF tivesse acesso a esses números somente agora. Assim, do total de casos represados lançados no sistema, 653 (24,8%) ocorreram em 2020 e 1.979 (75,2%) em 2021”, explica a pasta.

Dos casos de 2021, 1.870 pacientes (94,5%) iniciaram sintomas entre agosto, setembro e outubro. “O lançamento na plataforma é realizado por unidades públicas e privadas. A inserção desses casos no boletim de hoje poderá impactar diretamente na taxa de RT, tendo em vista que o cálculo leva em conta as datas de primeiros sintomas dos referidos casos”, diz a secretaria. Segundo o boletim, a taxa de transmissão está em 1,15, ou seja, 100 pessoas infectam mais 115.



Com a atualização, o DF chegou a 502.049 casos registrados desde o início da pandemia. Com as 17 mortes registradas, o número total de óbitos chegou a 10.527.

Os dados represados geraram uma alteração nas médias móveis. O índice de casos chegou a 1.193, valor 48,44% maior que o registrado há duas semanas. A mediana de mortes está em 13,14, o que indica uma variação positiva de 13,58%. A variação só é considerada relevante quando está acima de 15%. Menos que isso indica estabilidade.