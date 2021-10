SS Samara Schwingel

O Hospital Regional da Asa Norte (Hran) e o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) tiveram, nesta quarta-feira (6/10), bandeira vermelha decretada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Isso significa que as unidades estavam atendendo acima da capacidade nos prontos-socorros. Por isso, pararam de receber novos pacientes.

Em nota, a diretoria do Hran informou que a bandeira vermelha na unidade limita o atendimento aos pacientes graves em virtude da alta demanda. "Pacientes em estado menos grave são orientados a buscar atendimento na UBS de referência ou na UPA mais próxima", diz o texto. A Secretaria de Saúde relembra que os hospitais podem decretar as chamadas “bandeiras” para atendimento nos prontos-socorros, de acordo com a demanda recebida e internação.

A gestão do HRSM é feita pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (IGES-DF), que informou estarem ocorrendo normalmente os atendimentos nos prontos-socorros Obstétrico, Infantil e covid-19. Porém, a unidade está atendendo acima da capacidade no pronto-socorro adulto, o que fez com que fosse necessário decretar bandeira vermelha para este tipo de atendimento na noite desta terça-feira (5/10). "Essa classificação significa que apenas casos graves estão sendo recebidos", explicou o Iges em nota.

Na terça foi feito um alto volume de atendimento. Havia oito pacientes no Box de Emergência que conta com sete leitos, e 52 no Pronto-Socorro Adulto, que possui apenas 26 vagas, ou seja, o dobro de pacientes da quantidade prevista. "Dessa forma, as equipes médicas e de enfermagem do HRSM estão trabalhando para acelerar a realização de exames, tratamento e altas hospitalares, o que vai permitir a liberação de espaço físico e das equipes para que o atendimento seja normalizado o mais rápido possível", completa o texto do instituto.