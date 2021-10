Campanha de multivacinação vale para crianças de até 15 anos

CB Correio Braziliense

(crédito: Frederic J. Brown/AFP)

A campanha de multivacinação que ocorre no Distrito Federal visa atualizar a caderneta de vacinas das crianças de zero a 15 anos. A Secretaria de Saúde pede que os pais e responsáveis levem o público até o ponto de vacinação de rotina mais próximo. Chegando na unidade, o profissional de saúde irá verificar se tem alguma vacina do calendário básico em falta. Se houver, o imunizante poderá ser aplicado na hora.

Segundo a pasta, há vários tipos de vacinas para prevenção de diversas doenças, independentemente da faixa etária. A maior parte dessas vacinas é aplicada na infância e faz parte do calendário básico de vacinação preconizado pelo Ministério da Saúde. Apesar de haver oferta de imunizantes durante todo o ano nas unidades básicas de saúde do DF, a procura está baixa na capital federal.

Há 111 locais de vacinação de rotina. Confira aqui a lista completa.

Cobertura



A cobertura dos imunizantes de rotina está distante da meta de alcançar 80% do público-alvo para as vacinas contra o HPV, meningocócica C e meningocócica ACWY em adolescentes; 90% para as vacinas BCG e Rotavírus; e 95% para as demais vacinas indicadas na rotina do Calendário Nacional de Vacinação, inclusive a meningocócica C em crianças.

A única vacina que atingiu a meta foi a BCG, que previne a tuberculose. Desde 2020, o imunizante é disponibilizado nas maternidades dos hospitais regionais e na Casa de Parto.