Covid-19: confira os locais e horários da vacinação no DF para esta sexta-feira

PM Pedro Marra

Aplicação da dose de reforço para maiores de 60 anos também começa nesta sexta-feira (8/10) - (crédito: Bárbara Cabral )

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) começa a antecipar a vacinação contra a covid-19 com imunizantes da AstraZeneca/Oxford e da Pfizer/BioNTech nesta sexta-feira (8/10).

Os imunizantes da AstraZeneca estarão disponíveis em 51 postos para pedestres e três drive-thru. Já a Pfizer, estará em 49 postos para pedestres e um para carros.

Confira abaixo todos os locais de vacinação:

Postos de vacinação da segunda dose contra a covid-19 da vacina da AstraZeneca/Oxford (foto: SES-DF/Divulgação)

Postos de vacinação da segunda dose contra a covid-19 da vacina da Pfizer/BioNTech (foto: SES-DF/Divulgação)

Na última quarta-feira (6/10), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou a antecipação da segunda dose contra a covid-19 com a vacina da Pfizer/BioNTech. Em uma publicação nas redes sociais, o chefe do Executivo local disse que a decisão vale para todas as pessoas com aplicação marcada até 5 de novembro. Horas depois,Ibaneis também autorizou a antecipação da segunda dose da AstraZeneca/Oxford para todos que se vacinariam até 5 de novembro. "Recebemos também 60 mil doses da AstraZeneca destinadas à segunda aplicação. Com essas remessas poderemos fazer novas antecipações para todos que estavam marcados para tomar a segunda dose até 5 de novembro", escreveu o governador.

Dose de reforço

Idosos com mais de 60 anos poderão receber a dose de reforço em 36 postos distribuídos pelo DF, sendo dois no estilo drive-thru, na Praça dos Cristais e na UBS 5 de Ceilândia. Vale lembrar que só poderá ser vacinado quem tomou a segunda dose há pelo menos seis meses. Confira locais:

Postos de vacinação da dose de reforço contra a covid-19 para idosos acima de 60 anos (foto: SES-DF/Divulgação)





9 mil vacinados com segunda dose na quinta



Com o aumento na taxa de infecções por covid-19, o Governo do Distrito Federal tem como meta concluir o ciclo vacinal de toda a população apta até o final do ano. Na quinta-feira (7/10), 9.298 brasilienses receberam a D2 e outros 1.614 foram vacinados com a primeira dose. Em relação à dose de reforço, 7.922 pessoas foram vacinadas ontem.

No total, o Distrito Federal tem 2.220.449 cidadãos imunizados com a primeira dose, o que representa 72,74% da população. 1.321.401 estão com o ciclo vacinal completo, 43,29% dos habitantes da capital federal. A D3 foi aplicada em 35.739 idosos e pessoas imunossuprimidas — 1,17% dos moradores do DF.