Divulgado o resultado provisório do edital ‘Viva 2022’

Programa visa fomentar a produção artística no DF - (crédito: Davi Mello)

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) divulgou, no Diário Oficial da União, nesta sexta-feira (8/10), o resultado provisório do programa Viva 2022. A Organização da Sociedade Civil (OSC) ganhadora terá aporte de R$ 2 milhões de reais e será responsável pela realização do evento, em formato drive-in, durante sete dias do mês de dezembro deste ano.

O objetivo do projeto é fomentar e garantir acesso às atividades artísticas e culturais que acontecerão durante o réveillon deste ano. O evento, que ocorrerá em período pandêmico, seguirá todas as medidas sanitárias contra a covid-19. A programação será ao vivo e simultânea em todas as regiões do DF. Entre as cidades que possivelmente receberão a festa, estão o Paranoá, Gama, Samambaia e São Sebastião.

Para participação, era necessário que a OSC apresentasse um plano de enfrentamento à pandemia de covid-19, respeitando os protocolos de segurança. Além disso, assegurar também, por meio do Plano de Cidadania e Diversificada Cultural, o acesso de pessoas com deficiência e idosos ao festival.

As OSCs que desejarem interpor recursos têm o prazo de cinco dias corridos a partir da publicação do resultado provisório no DODF. Apenas quatro receberam pontuação acima da média na classificação. A solicitação para recurso deve ser enviada ao e-mail protocolo@cultura.df.gov.br.

Em caso de dúvidas, os interessados devem entrar em contato com a Subsecretaria de Difusão e Diversidade Cultural, por meio dos telefones (61) 3225.6268 e 991190610 ou com o e-mail: sddc@cultura.df.gov.br.

Confira aqui o resultado provisório.

Com informações da Secretaria de Cultura e Economia Criativa