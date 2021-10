Dança, trilha, infláveis: veja programação para o Dia das Crianças no DF

MB Marcus Benjamin Figueredo*

(crédito: Divulgação / Trilha do Calango)

Está chegando um dos dias mais aguardados do ano pelos pequenos e pequenas deste Brasil: o Dia das Crianças, comemorado no próximo dia 12 de outubro. E a agenda no DF está recheada de opções para quem quer se divertir, brincar e aprender, não só no dia D, mas há atividades que se estendem por vários dias. Confira aí, papais e criançada:



Cerrado Tour Lago Oeste

Opção para os que gostam de estar em meio à natureza. No domingo (10/10), a Trilha do Calango e o Sítio Titara oferecem um dia de imersão e ecoturismo na área mais preservada do DF. O evento na semana do Dia das Crianças contará com trilha botânica, visita à vila das abelhas sem ferrão, degustação de mel e sorvetes, banho de cerrado, comida de fazenda, cachoeira e pôr do sol.

O dia começa às 8h da manhã na Trilha do Calango, onde os participantes poderão tomar café da manhã com produtos da região e sabores do cerrado. As atividades vão até as 18h.

Por conta da pandemia, as vagas são limitadas a 25 pessoas e será obrigatório o uso de máscaras durante toda a atividade. Para agendamentos e mais informações, o telefone ( 61) 9 9803-5085 e o Instagram @trilhadocalango.



Parque de infláveis (Torre de TV)



Reprodução/Instagram (foto: Reprodução/Instagram)

Outra atração para o feriado é o Jump Torre 360, o maior parque de infláveis do Brasil, que chegou à Torre de TV com patrocínio do BRB. O parque tem brinquedos com até 10m de altura, entre os quais estão tobogãs, muros de escalada e escorregadores. Lembrando que o parque estará aberto até o dia 7 de novembro e funciona de terça a sexta-feira, das 17h às 21h, e nos finais de semana e feriados das 9h às 21h. Os ingressos são adquiridos antecipadamente, tanto na bilheteria, onde custam a partir de R$ 25, quanto através deste link.

Além do parque de infláveis, a atração contará com uma programação especial para o dia dos pequenos. No sábado (9) e no domingo (10), entre as 10h e 12h, será promovida uma gincana com o animador Tio Kaju. Além disso, entre as 13h e as 19h, o evento conta com uma oficina de slime e pintura de rosto.

As oficinas também acontecerão na segunda-feira (11), entre as 15h e 19h; e na terça-feira (12), das 13h às 19h. As oficinas custam R$ 12 e além delas haverá distribuição de balões. Para mais informações, acesse a página do evento no Instagram: @torre360brb.

Serviço:

Sábado (9) e domingo (10) - Gincana com o animador Tio Kaju. Entre as 10h e 12h, e oficina de slime e pintura de rosto entre as 13h e as 19h com o Tio Barba Azul. Custo das oficinas: R$12,00.

Segunda-feira (11) - Oficina de slime e pintura de rosto com o Tio Barba Azul. Das 15h às 19h. Custo das oficinas: R$12,00.



Terça-feira (12) - Oficina de slime e pintura de rosto com o Tio Barba Azul. Das 13h às 19h. Custo das oficinas: R$12,00.

Arena gamer gratuita no Taguatinga Shopping



Reprodução (foto: Reprodução)

O Taguatinga Shopping recebe até o dia 14 de outubro a Arena Gamer Fujioka, evento no qual as crianças e adolescentes poderão experimentar jogos de PlayStation 5, Xbox Series X e também jogos de computador. Além disso, uma exposição produtos do mercado de jogos de videogame acontecerá, além de sorteio de oito PlayStations 5.



A entrada é franca e os ingressos podem ser retirados no horário de funcionamento do shopping no próprio balcão da Arena, localizada na Praça Central do shopping. Para mais informações, consulte o site do Taguatinga Shopping.

Qual sua coleção - Edição Dia das Crianças (CCBB)



Divulgação (foto: Divulgação)

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) oferece uma exposição àqueles que se interessam pelas brincadeiras e objetos mais antigos. Ótima pedida para as crianças, mas também para os pais que querem experimentar um pouco da nostalgia de suas próprias infâncias.

A exposição conta com itens de colecionadores como carrinhos de rolimã, perna de pau, coleções de miniaturas de carros, bonecos de ação (action figures), camisas de times de futebol, camisetas temáticas, jogo de botão, videogames antigos, futebol de botão, discos de vinil, história em quadrinhos, coleções de cédulas e moedas, selos, antiguidades, livros raros e antigos, dentre outros. A exposição funciona das 11h às 18h, de 9 a 12 de outubro no primeiro andar do CCBB, com entrada gratuita (espaço sujeito à lotação).

Consulte a página @ccbbbrasilia no Instagram ou o site ccbb.com.br/brasilia para mais informações.

Serviço:

9/10 (sábado) a 12/10 (terça-feira) - Das 11h às 18h - Primeiro andar do CCBB - Entrada franca



Dança e cultura brasileira (CCBB)



Guilherme Silva (foto: Guilherme Silva)

O Movimento Internacional de Dança (MID) e o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) promovem uma série de espetáculos de teatro e dança pensados especialmente para aproximar as crianças de manifestações da cultura popular brasileira.

No sábado (9), domingo (10) e na terça-feira (12), às 16h, haverá a apresentação do espetáculo cearense Iracema, dirigido por Clarice Lima. Inspirado no clássico da literatura de José de Alencar, a apresentação de dança busca envolver as crianças em reflexões a respeito da figura feminina e dos povos originários do país. Os espetáculos acontecem em modalidade híbrida, ou seja, é possível acompanhar as atividades tanto presencialmente quanto através do canal do YouTube do Banco do Brasil e do MID.

Consulte a página @ccbbbrasilia no Instagram ou o site https://ccbb.com.br/brasilia/ para mais informações.

Serviço:

09/10 (sábado), 10/10 (domingo) e 12/10 (terça-feira) - 16h - Teatro do CCBB - Iracema - Direção de Clarice Lima e interpretação de Rosa Primo. Classificação indicativa: Livre. Ingressos R$30 (inteira) e R$15 (meia), podem ser adquiridos neste link.

K-pop, skate, teatro e oficinas de grafite (CCBB)

Divulgação (foto: Divulgação)

O centro oferece ainda o evento Dia das Crianças no Quintal CCBB, que contará com uma mini rampa de skate e arena de skate de dedo (fingerboard), ambas abertas de sábado (9) até terça-feira (12), das 9h às 17h.

Além disso, serão promovidas oficinas de graffiti com a artista urbana Brixx Furtado e de customização com a artista urbana Ju Borgê, que ensinará as crianças a dar uma nova vida a peças de roupa e calçados velhos através de pinturas, bordados etc. As oficinas têm 1 hora de duração e também acontecem nos quatro dias de feriadão, a partir das 10h.

E não acabou! No domingo (10), também acontecerá um aulão de dança de K-pop, o gênero musical coreano sucesso absoluto no mundo. A aula será ministrada por Kai Hyden a partir das 17h. Todas as atividades são gratuitas.

Consulte a página @ccbbbrasilia no Instagram ou o site ccbb.com.br/brasilia para mais informações.





