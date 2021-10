Sábado terá clima quente e seco com possibilidade de chuva em pontos isolados

CM Cibele Moreira

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Os brasilienses podem preparar as garrafinhas de água e o guarda-chuva para este fim de semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), mesmo com a possibilidade de chuva para este sábado (9/10), o clima seco deve continuar em boa parte do Distrito Federal.

A umidade relativa do ar vai variar em torno de 90% a 20% ao longo do dia. A meteorologista do Inmet Naiane Araujo explica que a baixa umidade aparece ainda pela pouca constância das precipitações. "Existe pequenas chances de chuva para este sábado, mas em pontos isolados, o que não gera tanto impacto na umidade", afirma.

Para o domingo (10/9), as chances de precipitações aumentam na capital. E para quem está se preparando para curtir do feriado com a família ao ar livre, é bom levar o guarda-chuva. Segundo os meteorologistas, a possibilidade de chuva é alta para a próxima terça-feira (12/10).

A temperatura máxima prevista para o Distrito Federal neste sábado (9/10) é 34ºC. Nas primeiras horas do dia, a mínima registrada foi de 19°C.