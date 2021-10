Chuvas voltam a aliviar calor no DF nesta segunda-feira (4/10)

JE Júlia Eleutério

A previsão de chuva para esta segunda ajuda a amenizar as altas temperaturas - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Para iniciar a semana, a previsão do tempo no Distrito Federal é de pancadas de chuva nesta segunda-feira (4/10). Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu terá muitas nuvens ao longo do dia. Também há a possibilidade de trovoadas em áreas isoladas na parte da tarde. A temperatura máxima ficará em torno de 32ºC nas regiões do Gama e do Paranoá, enquanto no Plano Piloto será de 30ºC.

Devido às chuvas, a umidade relativa do ar terá uma mínima entre 35% e 40% nas horas que as temperaturas ficarem mais altas. Para a meteorologista do Inmet, Andrea Ramos, o DF deve continuar com o clima chuvoso visto nos dias anteriores. “A previsão do tempo ainda indica chuva para hoje. A estimativa é de chuva para a parte da tarde e da noite, esse padrão ocorreu também de madrugada. Com isso, a umidade não vai estar muito baixa”, destaca.

Durante a madrugada, as temperaturas mínimas na capital chegaram a 17ºC em Águas Emendadas e 19ºC no Plano Piloto. Já a umidade do ar ficou em 90% nesta noite.