DF terá dia quente com máxima de 34ºC e chances de chuva neste domingo

JE Júlia Eleutério

(crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Mesmo com os termômetros podendo chegar a 34ºC no Distrito Federal, esse domingo (10/10) promete ter chuva na cidade. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de sol entre nuvens com probabilidade de precipitações no fim da tarde e à noite.

A umidade relativa do ar ficará em torno de 25% nas horas mais quentes. A temperatura mínima no DF foi registrada no início da manhã com 18ºC. Enquanto, a umidade máxima chegou em 90%.



A previsão do tempo também indica que há chance de chuvas intensas em algumas regiões com rajadas de ventos e raios. “Hoje permanece quente, mas estável para a formação de chuva para tarde e noite. Caso aconteça, não descartamos chuvas mais fortes em algumas horas do dia”, destacou o meteorologista do Inmet, Olivio Bahia.

Para essa semana, o Inmet prevê uma pequena queda na temperatura máxima, chegando a 31ºC, e uma maior probabilidade de chuva na capital. “Agora aumenta e melhora a condição para chuva. A semana tem uma expectativa boa de que ocorra (chuva), e isso vai aumentando gradativamente ao longo da semana”, ressaltou Olívio.

Cuidados

Mesmo com as chuvas, a umidade relativa do ar segue com porcentagens baixas, sendo necessário que os brasilienses tomem alguns cuidados como: umidificar o ambiente por meio de vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água; consumir bastante água; evitar exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10h e 17h; evitar aglomerações em ambientes fechados e abafados e; usar soro fisiológico nos olhos e nas narinas.