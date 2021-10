Vídeo: Moradores de Águas Claras registram chuva na tarde deste sábado

AI Ana Isabel Mansur

Previsão do Inmet para este fim de semana aponta possibilidade de chuvas em pontos isolados e clima seco - (crédito: Material cedido ao Correio)

O Distrito Federal deu boas-vindas ao feriadão de Nossa Senhora Aparecida recepcionando o retorno da chuva ao planalto central. Na tarde deste sábado (9/10), moradores de Águas Claras registraram chuvas em, ao menos, três pontos da cidade. Segundo relatos enviados ao Correio, a água também caiu na Cidade do Automóvel, Santa Maria e Jardim Botânico.

Na EPTG, motoristas também relataram o aguaceiro que deixou o céu azul da capital federal em tons cinzentos. Durante a manhã, a estação meteorológica de Brazlândia registrou chuva, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), entre 7h e 8h.

Os outros quatro pontos de medição do DF não tiveram precipitações. No entanto, o meteorologista do instituto Heráclio Alves destacou que a ausência de marcações nas estações não significa que não tenha chovido nos locais. "Pelo radar, podemos obter a cobertura de onde está chovendo, porque, às vezes, a chuva ocorre fora dos pontos das estações", explicou.

O meteorologista afirmou que há muita nebulosidade a oeste e norte do Distrito Federal. "A alta cobertura de nuvens não atesta, necessariamente, que esteja chovendo no local, mas há possibilidades e a precipitação pode estar acontecendo de maneira isolada", acrescentou.

Segundo Heráclio Alves, a condição nebulosa foi percebida na tarde desta sábado (9/10) nas regiões de Ceilândia, Samambaia, Águas Claras, Riacho Fundo, Taguatinga, Park Way e Gama.

Moradores relataram chuva no Jardim Botânico na tarde deste sábado (9/10) (foto: Material cedido ao Correio)

A previsão do Inmet para este fim de semana aponta possibilidade de chuvas em pontos isolados e clima seco. A umidade relativa do ar deve ficar entre 20% e 90%. Há mais chances de precipitação no domingo (10/10).