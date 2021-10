Com possibilidade de chuva, calor permanece no DF nesta sexta-feira

RM Rafaela Martins

Umidade relativa do ar fica em torno de 20% nas horas mais quentes do dia, com máxima de 80% - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press )

Mesmo com possibilidade de chuva, o brasiliense não terá descanso do calor e da seca. Os termômetros podem atingir 34ºC nesta sexta-feira (8/10), com risco de chuvas em áreas isoladas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima registrada no início da manhã foi de 19ºC no Gama, e a máxima varia entre 32°C e 34° C, no Plano Piloto.

A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 20% nas horas mais quentes do dia, com máxima de 80%. Quando o índice está abaixo de 30%, a Defesa Civil ressalta os cuidados que a população deve ter com a saúde. É importante que o cidadão beba bastante água, passe protetor solar e evite pegar sol.

De acordo com a meteorologista do Inmet Naiane Araújo, o brasiliense sentirá na pele o tempo abafado. “Hoje é aquele dia que ocorre um pouco de tudo. As temperaturas não chegam a cair tanto, mas pode chover em pontos isolados. E para o fim de semana, o padrão se repete, mas a partir de segunda-feira a tendência é que pancadas de chuva cheguem ao Distrito Federal”, ressaltou a profissional.

A intensidade dos ventos permanece fraca e moderada. A previsão do tempo também indica que o céu terá muitas nuvens durante os turnos — manhã, tarde e noite — desta sexta-feira (8/10).

Dicas de saúde

A orientação da Defesa Civil é beber, pelo menos, seis copos de água por dia, pingar duas gotas de soro fisiológico em cada narina, ter toalhas molhadas e bacias de água nos quartos, usar roupas leves e, se possível, de algodão. Também faz parte das recomendações não fazer exercícios físicos entre 10h e 17h e evitar queima de lixo e entulho.

Confira a orientação para cada nível de medição:

Entre 21% e 30% por cinco dias consecutivos: estado de atenção

- Evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11h e 15h;

- Umidificar o ambiente por meio de vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água;

- Consumir água à vontade.

Entre 12% e 20% por dois dias seguidos: estado de alerta

- Observar as recomendações do estado de atenção;

- Suprimir exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10h e 17h;

- Evitar aglomerações em ambientes fechados;

- Usar soro fisiológico nos olhos e nas narinas.

Abaixo de 12% por dois dias seguidos: estado de emergência

- Observar as recomendações para os estados de atenção e de alerta;

- Interromper qualquer atividade ao ar livre entre 10h e 16h;

- Manter os ambientes internos úmidos.