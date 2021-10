Homem é preso após tentar matar a família e destruir carro com uma machadinha

CB Correio Braziliense

(crédito: PMDF/ Divulgação)

Uma família viveu cenas de terror na noite deste sábado (9/10), no Sol Nascente. Um homem de 29 anos tentou matar a mãe e chegou a ameaçar familiares com uma machadinha. Ao não conseguir entrar em casa, o jovem destruiu o carro que pertencia a parentes. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) atendeu essa ocorrência por volta das 18h. Depois de verificar os fatos, o rapaz foi preso pelos crimes de ameaça e danos materiais.

Os policiais receberam o chamado de que havia um homem ameaçando a família e, ao chegarem no local encontraram um carro totalmente destruído pelo agressor. Testemunhas informaram à PMDF que o homem estava armado com uma machadinha e quebrou todo o veículo da família, além disso, ele estaria ameaçando todos os familiares - padrasto, mãe, irmãos e cunhados.

De acordo com a corporação, o suspeito tinha a intensão de matar a própria mãe com uma machadinha. Após ela se trancar em casa, o homem tentou arrombar a porta, danificou o carro e tentou invadir a casa da cunhada para para matar ela e o irmão.

Ao avistar os agentes, o suspeito tentou fugir do local. O acusado foi alcançado e preso. O homem juntamente com as vítimas, o veículo destruído e a machadinha foram apresentados na 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), onde foi registrado o flagrante.