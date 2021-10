Homem finge ser policial para aplicar golpe e é preso no Gama

CB Correio Braziliense

Homem foi detido com uma faca e R$ 259 - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um falso policial militar foi detido na tarde deste sábado (9/10) após ser surpreendido pedindo dinheiro no comércio do Setor Leste do Gama. Uma testemunha desconfiou da atitude suspeita e comunicou o fato para a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). O homem foi abordado na Quadra 23/24 da região administrativa por volta de 15h25.

Ele foi detido com uma faca e usava roupas parecidas com o uniforme de policiais militares, além de uma boina do Exército. Comerciantes informaram à PMDF que o falso policial pedia doações em dinheiro para ajudar uma família carente. Com o golpe, ele conseguiu acumular R$ 259.

Durante a abordagem, o suspeito confirmou que não é policial e trabalha como vigilante. Ele foi conduzido para a 20ª Delegacia de Polícia (Gama). Na unidade, os policiais constataram que o detido tinha uma passagem por roubo. O homem não quis informar a origem do uniforme. Primeiro, ele afirmou aos policiais que trabalhava com a roupa; depois, disse que comprou em Ceilândia.

O dinheiro arrecadado foi devolvido para os comerciantes e o falso policial foi autuado por simulação na qualidade de funcionário público. Ele é suspeito de aplicar o mesmo golpe no Guará. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) vai apurar a ocorrência.