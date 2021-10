Acidente de carro deixa uma criança morta e quatro pessoas feridas na DF-415

CB Correio Braziliense

(crédito: CBMDF/ Divulgação)

Uma criança morreu e quatro pessoas ficaram feridas em acidente de trânsito na DF-415, na madrugada deste domingo (10/10). Por volta das 0h, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência em uma estrade de terra, próximo a Escola Bucanhão. O veículo colidiu com a estrutura de concreto de uma ponte.

No carro, havia três crianças com menos de seis anos e dois adultos. Segundo os bombeiros, ao chegarem no local, encontraram uma criança de cinco anos no banco trás do veículo já sem sinais vitais. Uma mulher de 24 anos estava deitada fora do veículo, com uma criança no colo. Ela tinha escoriações nos membros inferiores e se queixava de dor na região abdominal. Ela foi encaminhada para o Hospital Regional da Ceilândia (HRC).



O bebê, de apenas um ano, que estava no colo da mãe apresentava um corte na parte da frente da cabeça, estava consciente e também foi encaminhado à um hospital. A outra criança, com seis anos de idade, foi atendida pelos bombeiros com reclamações de dores no abdômen e também encaminhada para uma unidade médica.

O condutor apresentava escoriações na cabeça e estava abalado, porém consciente e estável. Ele foi transportado por uma ambulância do Samu para o hospital. Segundo os bombeiros, não se sabe o que provocou o acidente. Após os encaminhamentos, o local ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF e a Polícia Civil foi acionada.