Chuva! Brasilienses registram precipitações fortes em vários pontos do DF

CM Cibele Moreira

(crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Após uma manhã ensolarada e quente, o Distrito Federal enfrentou pancadas de chuvas com rajadas de vento na tarde deste domingo (10/10). Um alívio para a umidade do ar que estava variando em torno de 25% a 30% na capital nos últimos dias. No entanto, com o aguaceiro, as pistas de diversos pontos da capital ficaram alagadas.



De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até às 16h havia chovido 64 milímetros em duas estações — sendo 39,9mm no Plano Piloto e 24,2mm na região de Planaltina. Brasiliense registraram precipitações também nas cidades de Sobradinho, Jardim Botânico, Sudoeste e Vicente Pires.

A média esperada para o mês de outubro é de 159,8 milímetros. Segundo meteorologistas, a partir dessa semana a chuva deve se intensificar na capital, com possibilidade de raios em alguns pontos. Para o feriado de Nossa Senhora Aparecida, a previsão é de clima nublado com pancadas ao longo da tarde e noite.

Estragos

Com o grande volume de chuva que caiu, as tesourinha da 601 Norte e 601 Sul ficaram alagadas. Na Asa Sul, um carro ficou ilhado com água cobrindo a metade do veículo. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o motorista do carro estava com duas crianças no momento em que tentou atravessar a pista.

O local precisou ser interditado para evitar que outros veículos ficassem ilhados na tesourinha alagada. Na pista da 602 Norte, uma árvore caiu e ocupou toda a via no sentido centro da capital. Os bombeiros atuaram no local para retirada das galhas e desobstruir a pista.