JE Júlia Eleutério

A nova remessa é destinada à antecipação da segunda dose - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O Distrito Federal recebeu, na tarde desta segunda-feira (11/10), mais 40.950 doses da Pfizer/BioNTech. A Secretaria de Saúde confirmou que as vacinas repassadas pelo Ministério da Saúde serão destinadas para a aplicação da segunda dose. Na última sexta-feira (8/10), teve início a antecipação da D2 da Pfizer para quem estava com o agendamento marcado até o dia 5 de novembro.



Com falta de vacinas neste domingo (10/10), os adolescentes de 12 a 17 anos não tiveram postos de vacinação disponibilizados. A Pfizer/BioNTech é única fabricante autorizada para uso na faixa etária. No entanto, nesta segunda-feira (11/10), apenas quatro regiões administrativas do DF tiveram pontos de atendimento para aplicação do imunizante nos jovens.

Em resposta à reportagem do Correio, a pasta informou que “aguarda a chegada de novas doses para o público adolescente”. Até o momento, não há previsão de envio por parte do Ministério da Saúde.