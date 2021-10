Covid-19: Ibaneis anuncia antecipação da D2 para quem tomou Pfizer

PM Pedro Marra

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou, na tarde desta quarta-feira (6/10), que vai antecipar a aplicação da segunda dose contra a covid-19 da vacina da Pfizer/BioNTech. Na publicação em uma rede social, o chefe do Executivo local diz que a decisão vale para todas as pessoas com aplicação marcada até 5 de novembro e que receberam Pfizer ou AstraZeneca no braço.

Pela manhã, Ibaneis também autorizou mais uma antecipação de aplicação da segunda dose, mas, da AstraZeneca/Oxford. Segundo anunciou o governador, as pessoas que estavam com marcações até 5 de novembro vão poder adiantar a vacinação a partir de sexta-feira (8/10).

Para não restarem dúvidas:

Vamos antecipar a aplicação da 2ª dose para TODOS que estavam marcados até 5/11 e que tomaram Pfizer ou AstraZeneca. E também aplicar a 3ª dose em maiores de 60 anos com +6 meses de aplicação da sua última dose. https://t.co/NywkZzkzLD — Ibaneis Oficial (@IbaneisOficial) October 6, 2021

"Recebemos também 60 mil doses da AstraZeneca destinadas à segunda aplicação. Com essas remessas poderemos fazer novas antecipações para todos que estavam marcados para tomar a segunda dose até 5 de novembro", escreveu o governador.

Ibaneis também anunciou, mais cedo, que o governo vai liberar a terceira dose ou dose de reforço em maiores de 60 anos com mais de seis meses de aplicação da última dose. "Recebemos 152.100 doses de vacinas da Pfizer. Com isso, a partir de sexta (8) vamos antecipar a segunda e a terceira doses dos maiores de sessenta anos que já tenham completado mais de seis meses da segunda dose", publicou.