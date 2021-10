Feriado no DF deve ser marcado por pancadas de chuvas durante a tarde

CB Correio Braziliense

(crédito: Material cedido ao Correio)

O feriado desta terça-feira (12/10) deve ser marcado por chuvas e trovoadas no Distrito Federal. De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as pancadas devem ocorrer no período da tarde e da noite. Durante a manhã, a previsão é de céu aberto com poucas nuvens.

Ainda de acordo com o Inmet, a temperatura máxima pode chegar a 28°C durante o dia. A mínima foi de 15,4°C registrada durante a madrugada na região de Águas Emendadas, em Planaltina. Na região central de Brasília a mínima foi de 18,5°C com sensação térmica de 19°C.

A umidade relativa do ar deve ficar entre 50% e 95%. Para esta quarta-feira (13/10), a previsão é de chuvas durante todo o dia com temperatura de 18°C a 25°C.

Cuidados

A Defesa Civil alerta que, para os casos de destelhamento devido aos ventos fortes, a orientação é permanecer dentro da residência e procurar abrigo, como uma mesa ou cama, para evitar ser atingido por cacos e pedaços de telha. Para quem estiver na rua, quando começar uma chuva, algumas das recomendações são evitar lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra raios e nunca se abrigar debaixo de árvores isoladas. O órgão explica que, como a tendência dos raios é procurar o caminho mais curto entre o solo e a nuvem onde foi produzido, não é recomendado estar perto de árvores ou estruturas metálicas.

Além disso, no momento da chuva, é recomendável não entrar em piscinas ou lagos, devido ao risco de raios e descargas elétricas. No caso de rios e cachoeiras, o alerta é ainda maior por causa da possibilidade de tromba d’água. Ante a possibilidade de alagamentos, a dica é não passar com os veículos por locais onde o condutor não consegue ver o meio-fio, que tem em torno de 25 centímetros de altura.