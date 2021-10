PMDF apreende lança-perfume que abasteceria festa clandestina no Gama

RN Renata Nagashima

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do 20º Batalhão, apreendeu cerca de 15 litros de uma substância entorpecente conhecida como lança-perfume, na última segunda-feira (11/10), por volta das 20h, no Paranoá.

Os policiais receberam uma denúncia informando que um ônibus fretado levaria pessoas da região do Paranoá para uma festa que ocorreria na Ponte Alta, no Gama. Na denúncia, também foi informado que o veículo estaria levando a droga para abastecer a festa clandestina.

O ônibus foi parado pelos militares na DF–001 e quando os policiais se aproximaram, uma mochila foi arremessada pela janela. Na mochila foram encontrados cerca de 10 litros de lança perfume.

Ao abordar todos os passageiros, foi realizada uma busca no ônibus e mais um galão com 5 litros do entorpecente foi encontrado. Segundo a PMDF, como não foi possível identificar os responsáveis pela droga, apenas o material foi apreendido e encaminhado à delegacia.



Adolescente apreendido por tráfico de drogas

Na mesma noite, policiais militares do Grupo Tático Operacional do 20º Batalhão (Gtop 40) apreenderam um adolescente acusado de tráfico de entorpecentes no Paranoá. A informação de que um jovem estaria com entorpecentes e uma arma de fogo na quadra 2 do Itapoã chegou ao Gtop 40 por meio do serviço de inteligência.

Os policiais foram até a casa do suspeito e a mãe do adolescente autorizou a busca pelo imóvel. No local foram encontrados 660 comprimidos ecstasy, cerca de 1,5 kg de cocaína, aproximadamente 1,5 kg de crack, cerca de 2kg de maconha, sete tubos de lança perfume e R$10 mil.

O detido foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente para registro do flagrante.