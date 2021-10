Homem é preso em Taguatinga após guardar porções de drogas em lixeira

PM Pedro Marra

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu em flagrante, na tarde de terça-feira (5/10), um homem, 22 anos, que armazenava porções de drogas em uma lixeira. Policiais da 38ª DP (Vicente Pires) concluíram a Operação Garbage (Operação Lixo, em português). A prisão ocorreu em uma chácara da Colônia Agrícola Samambaia, após os investigadores receberem uma denúncia anônima sobre onde ficava o ponto de venda.

Durante monitoramento da região na tarde dessa terça-feira (5/10), os policiais flagraram o momento em que um usuário, 44 anos, se aproximou do autor para adquirir uma porção de maconha. Após pegar o dinheiro, o traficante foi até uma lixeira próxima, apanhou a porção do ilícito e a entregou ao comprador.

Em seguida, os policiais abordaram os autores, e o usuário confessou a aquisição ilícita. Ele informou que havia pagado R$ 10 ao traficante. Em revista pessoal, os agentes encontraram com o autor outra porção de maconha, que estava embalada, além de R$ 257 em espécie.

No interrogatório, o autor negou ter realizado a venda de drogas ao usuário, mas afirmou que havia pagado fiado, com um conhecido, 50g de maconha para revender, pois tinha dívidas com agiotas.

Contudo, o rapaz usou toda a droga adquirida, e passou a dever não apenas aos agiotas, mas também o indivíduo que havia lhe fornecido os entorpecentes. Aos policias, ele ainda contou que, diante das dívidas contraídas, tem recebido ameaças de morte direcionadas a ele e a familiares.

Diante do flagrante, o homem foi autuado pelo crime de tráfico de drogas, sujeito a uma pena que pode chegar a 15 anos de prisão. Após a lavratura da prisão, ele foi recolhido à carceragem da Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP), da Polícia Civil, onde permanecerá à disposição da justiça.

O usuário foi autuado em flagrante pelo crime de posse de drogas para consumo pessoal e foi liberado após assinar o termo de compromisso de comparecimento em juízo.