Planetário de Brasília tem programação especial para o Dia das Crianças

CB Correio Braziliense

(crédito: Lucio Bernardo Jr/Agência Brasília))

A programação do Planetário de Brasília Luiz Cruls com atividades especiais para o Dia das Crianças já virou tradição no Distrito Federal. Neste ano, a criançada poderá conferir seis apresentações na cúpula, com exibição do filme Uma Aventura no Planetário, e as sessões serão complementadas com a exibição realista do céu noturno.

Os pequenos também poderão participar de oficinas de montagem de carrinho-foguete e nebulosa no pote. Para se inscrever, será necessário retirar uma senha 30 minutos antes do início da atividade escolhida, no balcão da biblioteca, próximo à entrada.

Serão disponibilizadas apenas 15 vagas por oficina e cada criança só poderá participar de uma delas. Para as sessões na cúpula, a distribuição das senhas começa 30 minutos antes do horário de cada sessão. Além disso, a garotada ainda poderá concorrer a brindes em um concurso de astronomia.

Confira abaixo o horário das atividades

Sessões na Cúpula

14h, 15h, 16h e 17h.

Oficinas

15h: Carrinho Foguete

16h: Nebulosa no Pote

Com informações da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Informação.