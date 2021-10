Ibram oferece vacinação gratuita para cães e gatos, nesta sexta (15/10)

CB Correio Braziliense

(crédito: Breno Esaki/Agência Saúde)

Cães e gatos do Distrito Federal poderão ser vacinados e vermifugados gratuitamente na próxima sexta-feira (15/10), no Parque Ecológico do Riacho Fundo. A iniciativa, da Unidade de Gestão de Fauna (Ufau) do Instituto Brasília Ambiental (Ibram), atenderá de 8h30 às 16h30. Os tutores dos animais devem apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência.

Ao todo, serão aplicadas 857 vacinas, das quais 757 doses são de polivalente (V10) destinados à cães e 100 doses da quadrupla (V4) para gatos. Ainda serão distribuídos 325 vermífugos para os primeiros a chegarem. Não é necessária a apresentação do cartão de vacinação do animal.

Cada tutor deverá preencher a lista de presença com dados pessoais no local, podendo levar no máximo três animais para serem vacinados. Caso não sejam aplicadas todas as vacinas na sexta-feira, a ação poderá ser estendida até domingo (17/10).

Mais informações sobre essa ação podem ser encontradas nas redes sociais e no site do Ibram.

Com informações do Brasília Ambiental.