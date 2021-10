GDF vai construir 14 novas creches, segundo Ibaneis

CB Correio Braziliense

Governador Ibaneis Rocha participa de evento do Dia das Crianças nesta terça-feira (12/10) - (crédito: Renato Alves / Agência Brasília)

Para ampliar o número de vagas na educação infantil, o Governo do Distrito Federal (GDF) avalia construir 14 novas creches. “Quando assumi, eram 22 mil aguardando uma vaga em creche. Hoje, diminuímos para menos de 10 mil. Vamos construir 14 creches, que vão ampliar bastante o atendimento. Precisamos avançar e avançar rápido, essa é uma área sensível que temos dado atenção”, destacou o Governador Ibaneis Rocha (MDB) durante um evento para celebrar o Dia das Crianças, nesta terça-feira (12/10), na Residência Oficial de Águas Claras.

O chefe do Executivo também aproveitou a oportunidade para ressaltar que o governo está atento à questão escolar de uma forma geral. “Nós ampliamos bastante o Cartão Creche, foram mais de cinco mil vagas abertas e teremos mais duas mil e quinhentas para os próximos meses”, acrescentou Ibaneis.

Dia das Crianças

Cinquenta e cinco crianças foram convidadas a aproveitar o feriado do Dia das Crianças, celebrado no dia 12 de outubro, na Residência Oficial de Águas Claras. De todas as idades, filhos e filhas de catadores de recicláveis passaram a manhã no local, com direito a presente, brincadeiras, comida e muita festa. O Governador Ibaneis Rocha e a primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha, estiveram no evento.

Os brinquedos distribuídos para a criançada eram doações do programa Vem Brincar Comigo. O momento foi destacado pelo chefe do Executivo. “É uma alegria poder trazer essa criançada aqui, dando oportunidade deles receberem um presente. Muitas famílias não têm condição de fazer esse tipo de brinde. Estou emocionado e muito alegre de estar aqui, no feriado, cuidando das crianças da nossa cidade”, disse Ibaneis.

Presidente da Central de Cooperativas de Trabalho de Materiais Recicláveis (Centcoop), Aline Sousa é mãe de sete filhos e levou as crianças para brincar no evento destinado ao dia delas. Para ela, é importante que eles tenham a possibilidade de brincar e aproveitar o feriado, além de agradecer a o governador pela oportunidade.

Com informações da Agência Brasília