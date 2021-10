Três regiões do DF ficam sem energia nesta quarta-feira (13/10)

CB Correio Braziliense

Com objetivo de proporcionar melhorias na rede elétrica em Ceilândia, no Gama e no Paranoá, algumas localidades terão corte de energia elétrica nesta quarta-feira (13/10). Em Ceilândia, os moradores dos conjuntos A e B, da QNO 13, ficarão das 8h às 13h30 sem luz. O serviço na rede do Gama, nas chácaras 5, 8, 9, 12, 15, 17, 20 e 26, do Núcleo Rural Ponte Alta, será executado das 9h às 16h30.

No Paranoá, as quadras 302, 304, 305 e 377 do Condomínio Del Lago devem ficar sem eletricidade das 9h às 14h30. Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso, reduzindo o tempo em que os consumidores permanecem sem energia elétrica.

Em caso de falta de energia, a população pode registrar ocorrência, preferencialmente, pelos canais virtuais disponíveis. Em caso de urgência, o brasiliense pode ligar para o 116 e relatar o ocorrido.

Caso esteja fora de Brasília, há o seguinte número para contato: 0800 061 0196. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55 (ligação gratuita), desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade.

*Com informações da Agência Brasília