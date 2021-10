Na Hora da Rodoviária reabre para atendimentos na quinta-feira (14/10)

RN Renata Nagashima

A quantidade de serviços oferecidos pela unidade foi ampliada - (crédito: Divulgação/Secretaria de Justiça)

O Na Hora da Rodoviária do Plano Piloto voltará a atender a população nesta quinta-feira (14/10), após ficar fechada por 90 dias para a primeira reforma em quase 20 anos de funcionamento. A partir de agora, o espaço também disponibilizará atendimento por linguagem de sinais e bilíngue.

Nos últimos três meses, a unidade passou por uma ampla reforma, que incluiu a troca de piso, banheiros, copa e substituição do sistema elétrico e do parque tecnológico. Para os servidores que trabalham no local, será inaugurada a Sala de Descompressão. Também haverá redefinição do layout, mobiliários e divisórias que vão possibilitar a ampliação de serviços públicos pelos órgãos parceiros e uma melhor experiência por parte do usuário.

O Na Hora reúne 14 serviços públicos:

Caesb

Codhab

Detran

Defensoria Pública da União

Instituto de Identificação da Polícia Civil do DF

Neoenergia

Ouvidoria do Corpo de Bombeiros Militar do DF

Polícia Rodoviária Federal

Procon

Secretaria de Economia

Secretaria de Desenvolvimento Social

Tribunal Regional Eleitoral

Secretaria de Administração Penitenciária

Banco de Brasília (BRB)

Além do posto na Rodoviária do Plano Piloto, o Na Hora tem outras unidades no Riacho Fundo, Taguatinga, Ceilândia, Gama, Brazlândia e Sobradinho.

*Com informações da Secretaria de Justiça.