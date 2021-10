Senador Izalci Lucas (PSBD-DF) quer disputar eleição para governador do DF

BL Bernardo Lima*

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A.Press)

Em entrevista ao programa CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília —, o senador Izalci Lucas (PSDB-DF) afirmou que pretende se candidatar ao cargo de governador do DF nas eleições de 2022.

“A gente precisa recuperar a esperança, as oportunidades, Brasília está entre os maiores índices de desemprego da juventude, então essa matriz econômica tem que mudar para não ficar dependendo apenas do serviço público” , disse.

Izalci Lucas (PSDB-DF) argumenta que os anos de experiência na política o prepararam para o cargo e fazem com que 2022 seja o momento certo para disputar o governo do Distrito Federal “Tem a questão da idade, já fui secretário do DF duas vezes. Sei que para ser governador, você tem que estar 24h trabalhando, com saúde e disposição e ainda tenho isso aos meus 65 anos. Então acho que a hora é agora, a gente está preparado para isso”

O senador afirmou que Brasília precisa de um governo que faça um planejamento que estabeleça metas prazos e valores, o que segundo ele, não acontece no atual governo de Ibaneis Rocha (MDB-DF) “A gente percebe que o DF é governado no improviso”

De acordo com o senador, ele vem trabalhando em uma frente pelo Distrito Federal junto com os outros representantes do DF no Senado, Leila do Vôlei (Cidadania-DF) e José Reguffe (Podemos-DF) “A gente tem trabalhado juntos no Senado, Reguffe, Leila e eu. Mas estamos em um entendimento para sairmos juntos. Estamos conversando muito e acho que temos que fazer uma frente para mudar o quadro que está no DF hoje. Tenho certeza que vamos caminhar juntos”

Leila Barros (Cidadania-DF) e Reguffe (Podemos-DF) também são cotados para disputar a eleição ao Palácio do Buriti no ano que vem.



*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel