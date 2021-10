Suspeita de vazamento de gás no Hospital de Base mobiliza bombeiros

RN Renata Nagashima

O vazamento ocorreu entre dois tubos de vapor - (crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado, na manhã desta quarta-feira (13/10), para atender uma suspeita de vazamento de gás no Hospital de Base.

De acordo com o CBMDF, o vazamento era no 5º andar, no sistema de refrigeração de água do prédio. No entanto, o incidente foi resolvido pelos próprios técnicos da unidade hospitalar.

Os militares informaram, ainda, que não houve vítimas e nem necessidade de remoção de pacientes, porque ocorreu apenas um vazamento de ar.

Em nota, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF), responsável pela administração do Hospital de Base, explicou que o vazamento foi na conexão entre dois tubos de vapor (ar quente) no prédio de internação entre o 4° e 5° andar.

Segundo o instituto, a Brigada de Incêndio do hospital foi acionada e providenciou o isolamento do local para que o vazamento fosse contido. “Equipe do Núcleo de Manutenção entrou em ação e levou menos de seis minutos para interromper o vazamento. O corpo de Bombeiros chegou ao local dois minutos após o vazamento ser contido”, disse no texto.

A para esclareceu que o vapor é utilizado para aquecer a água do banho dos pacientes assim como as torneiras dos postos de enfermagem. As causas do vazamento ainda estão sendo apuradas.