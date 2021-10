Confira a lista de onde se vacinar contra a covid-19 nesta quinta-feira, no DF

AI Ana Isabel Mansur

(crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

A vacinação contra a covid-19 segue nesta quinta-feira (14/10), no Distrito Federal. A Secretaria de Saúde (SES-DF) aplica a primeira dose (D1) na população a partir de 12 anos, bem como a segunda (D2) para quem tem o recebimento do reforço agendado para até 5 de novembro.

Além disso, o público apto a receber a terceira dose (D3) pode procurar as unidades de saúde. A aplicação extra é indicada para pessoas com 60 anos ou mais e profissionais da saúde que tenham tomado a D2 há, no mínimo, seis meses. Imunossuprimidos também podem receber a vacina, mas, para eles, o intervalo é de, ao menos, 28 dias. Não é necessário agendamento.

Por falta de doses, a SES-DF teve de suspender a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos na segunda-feira (11/10), mas retomou o atendimento dois dias depois. Nesta quinta-feira (14/10), a campanha de imunização para esse público ocorre em 14 postos, das 8h às 17h, apenas para pedestres e em unidades de saúde da Região Norte — Sobradinho 1, Sobradinho 2, Planaltina e Fercal. Confira a lista completa abaixo.

Imunossuprimidos

Leia os casos considerados pela SES-DF como quadros de imunossupressão:



Imunodeficiência primária grave;



Quimioterapia para tratamento de câncer;

Transplantados de órgão sólido ou de células-tronco hematopoiéticas em uso de drogas imunossupressoras;



Pessoas com HIV/aids;



Uso de corticoides em dose igual ou superior a 20mg/dia de Prednisona ou equivalente por 14 dias ou mais;



Uso de drogas modificadoras da resposta imune;



Doenças autoinflamatórias e intestinais inflamatórias;

Pacientes em hemodiálise;



Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.

Fármacos



Confira a lista de medicamentos modificadores da resposta imune e drogas consideradas imunossupressoras:

Metotrexato;



Leflunomida;



Micofenolato de mofetila;



Azatiprina;



Ciclofosfamida;



Ciclosporina;



Tacrolimus;



6-mercaptopurina;



Biológicos em geral: infliximabe, etanercept, humira, adalimumabe, tocilizumabe, canakinumabe, golimumabe, certolizumabe, abatacepte, secukinumabe, ustekinumabe;



Inibidores da JAK: tofacitinibe, baracitinibe e upadacitinibe.

Postos de vacinação

Locais de imunização contra a covid-19 nesta quinta-feira (14/10) (foto: SES-DF/Divulgação)

