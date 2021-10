Publicada lei que reduz alíquotas do ICMS sobre diesel e gasolina no DF

CB Correio Braziliense

A alíquota sobre o diesel sai dos atuais 15% para 14% em 2022 -

No Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quinta-feira (14/10), foi publicada a Lei 6.962/2021, que reduz as alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que incidem sobre o óleo diesel e a gasolina. O objetivo da nova norma é pressionar a redução inflacionária de produtos essenciais e aliviar o bolso do consumidor.

O plano é reduzir o imposto ao longo dos próximos três anos. A alíquota sobre o diesel sai dos atuais 15% para 14% em 2022, 13% em 2023 e 12% a partir de 2024. A incidência sobre combustíveis líquidos sem alíquota específica, que atualmente é de 28%, passa a ser de 27% no próximo ano, de 26% em 2023 e de 25% a partir de 1º de janeiro de 2024.

O texto também estabelece a incidência de 28% do ICMS, a partir de 2022, sobre serviço de comunicação, petróleo e combustíveis gasosos, exceto aqueles para os quais haja alíquota específica. De acordo com o GDF, isto vai significar, na prática, uma redução de cerca de 10% no preço final pago pelo consumidor no caso da gasolina e do álcool; e, de 20% para o diesel.

De autoria do Executivo e do deputado Eduardo Pedrosa (PTC), a nova Lei prevê sanções ao estabelecimento que não repassar a redução aos preços cobrados ao consumidor, que pode ser de advertência, multa, suspensão e cassação do alvará do estabelecimento.

A Secretaria de Economia do DF estima que deixará de arrecadar cerca de R$ 345,4 milhões, valor que deve ser revertido na arrecadação tributária com o reaquecimento econômico e um maior consumo por parte dos brasilienses.