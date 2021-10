Comandante-geral do CBMDF foi exonerado nesta quinta-feira (14/10)

RM Rafaela Martins

William Augusto Ferreira Bomfim foi exonerado do cargo nesta quinta-feira (14/10) - (crédito: Divulgação/CBMDF)

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), William Augusto Ferreira Bomfim, foi exonerado do cargo nesta quinta-feira (14/10). A mudança aparece na edição do Diário Oficial do DF (DODF). Quem assume o posto é o subcomandante-geral, Rogério Alves Dutra. Com a troca, o coronel Edimar de Moura foi o escolhido para ocupar o cargo deixado por Dutra.

Antes de assumir a corporação, o coronel Bomfim ocupava o posto de chefe do Departamento de Ensino, Pesquisa, Ciência e Tecnologia do CBMDF. William Bomfim é um personagem próximo do grupo político do Deputado Distrital Roosevelt Vilela (PSB). Em nota, o CBMDF disse ao Correio que as nomeações para o cargo são escolhidas pelo chefe do executivo local, Ibaneis Rocha. Leia na íntegra.

"As nomeações para o cargo de Comandante-Geral do CBMDF, por se tratar de Cargo de Natureza Política, são realizadas pelo chefe do Executivo do Distrito Federal, o Governador Ibaneis Rocha. A atual mudança no Comando do CBMDF publicada hoje promoveu a nomeação para a função mais alta da Corporação do Coronel Rogério Alves Dutra, que exercia até então a função de subcomandante-geral. O Cel Rogério Dutra tem quarenta e sete anos de idade e vinte e oito anos de serviço no CBMDF, com larga experiência operacional e administrativa".

História

William Bomfim é natural de Brasília, tem 49 anos e viveu a infância e a adolescência na região de Taguatinga. Desde jovem, o ex-comandante se interessou pela carreira militar e, com apenas 17 anos de idade, foi aprovado no concurso do CBMDF.



Bomfim possui formação acadêmica em Direito pelo Uniceub, é bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Católica de Brasília e tem mestrado em Administração Pública pelo Instituo Brasileiro de Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) com a pesquisa Governança para resultados na Administração Pública: uma autoavaliação do CBMDF.



Além disso, ele chefiou diversos quartéis operacionais e administrativos, contabilizando mais de 300.000 km entre atividades de rotina, visitas aos quartéis, missões na capital federal e em outras unidades da Federação e nos mais de 40 países que visitou.