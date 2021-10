Bombeiros salvam homem em parada cardíaca em bar de Águas Claras

CB Correio Braziliense

(crédito: CBMDF/Divulgação)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) reanimou Franklin Monteiro, 46 anos, após parada cardiorrespiratória no bar Vila Beer, localizado no Shopping Vitrine, em Águas Claras. Depois de receber socorro, o homem voltou a respirar por conta própria.

Segundo os bombeiros, o evento aconteceu por volta das 15h20 deste sábado (9/10). A equipe de resgate atuou com duas viaturas e oito militares.

Quando o socorro chegou ao bar, brigadistas do shopping e testemunhas realizavam manobras de compressão em Franklin, atividade que foi assumida imediatamente pela equipe do CBMDF.

Os bombeiros mantiveram as compressões e iniciaram processo de ventilação. Depois de cerca de cinco minutos e com indicação e execução do primeiro choque com o desfibrilador, a vítima foi chocada, voltando imediatamente com pulsação e respiração voluntária.

O homem foi estabilizado e levado, em uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para o Hospital de Base. De acordo com os bombeiros, ele estava consciente e orientado. Um dos militares do CBMDF acompanhou a vítima na viatura, auxiliando o médico do Samu durante o transporte.