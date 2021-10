GDF vai pagar terceira parcela de reajuste para servidores

SS Samara Schwingel

O secretário de Economia do Distrito Federal, André Clemente, anunciou, nesta quinta-feira (14/10), que o GDF vai pagar a terceira parcela de reajuste dos servidores públicos da capital. Segundo ele, os valores começarão a ser pagos em abril de 2022 e o valor total é de R$ 1 bilhão, equivalente a R$ 100 milhões por mês. A medida vale para servidores ativos e inativos.

Das 43 carreiras existentes no DF, 35 estão inclusas no pagamento da terceira parcela. Não serão contemplados: agentes da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros; servidores do Procon, da Procuradoria-geral do DF, auditores da receita e defensores públicos.

“A Lei que concede esse aumento já existe, mas não tinha eficácia. Com o ajuste encaminhado à Câmara Legislativa, que deve ser encaminhado ainda este mês, ela passa a ter eficácia”, comentou o secretário.

Clemente afirmou que o aumento na remuneração retornará à economia, gerando mais emprego e renda para o DF. “A arrecadação estimada por meio de imposto de renda e seguridade social é de R$ 300 milhões”, antecipou. Segundo ele, os valores só serão pagos a partir de abril devido às medidas de adequação que precisam ser tomadas. “As contas estão equilibradas e o cenário é positivo para essa arrecadação”, completou.

Atualmente, a despesa com pessoal do GDF é de R$ 29 bilhões. São 85 mil servidores ativos e 200 mil quando se soma os inativos.