Avenida Castanheiras terá fluxo de trânsito interrompido neste domingo

CB Correio Braziliense

(crédito: Detran-DF)

A partir das 7h do próximo domingo (18/10), a Avenida Castanheiras, na altura da Rua 27 Norte, será interditada até as 19h para desmontagem de grua — um tipo de guindaste —. A empresa responsável pela obra é a Brasília Incorporada Ltda.

Para melhor tráfego dos veículos, os motoristas serão desviados durante todo o período de interdição para a Rua 25 Norte, na Avenida Flamboyant, com o trânsito fluindo normalmente na chegada à Rua 28 Norte.

De acordo com a Diretoria de Policiamento e Fiscalização de Trânsito, a implantação de sinalização necessária será montada às 6h. Agentes do Detran serão os responsáveis por orientar corretamente os condutores, para controlar o fluxo de carros, visando a segurança dos pedestres e daqueles que farão uso das vias.

O Departamento ainda alerta aos pedestres e motoristas que tenham atenção redobrada com as obras na pista, para que acidentes possam ser evitados.

Com informações do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF)