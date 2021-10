CB Correio Braziliense

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) disponibiliza para este mês de outubro 11.120 vagas para os exames práticos de direção, além de 10.908 vagas para os exames teóricos.

Em setembro de 2020, quando ocorreu o retorno das atividades da Banca Examinadora, foram realizados 1.573 exames práticos e 1.345 teóricos. Já em outubro de 2020, o Detran-DF ofertou 2.744 vagas para provas práticas e 6.564 vagas para provas teóricas.

Vale lembrar que as avaliações fazem parte do processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O agendamento do candidato é feito pelo Centro de Formação de Condutores (CFC) no sistema do Detran-DF, realizado pela própria autoescola.

Zélio Maia, diretor-geral do Detran, explica que o retorno às atividades ocorreu de forma gradual devido à covid-19, mas o número de vagas atual já supera o ofertado antes das medidas restritivas.

“Atualmente estamos trabalhando com praticamente o dobro de vagas comparado ao período antes da pandemia, o que equivale a 137% da nossa capacidade de atendimento”, destaca.

Prevenção

Os locais de realização das bancas examinadoras segue as medidas de prevenção contra o novo coronavírus, dentre eles o uso correto de máscara, higienização das mãos e o distanciamento social.