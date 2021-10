Carro tomba após acidente de trânsito, e dois motoristas ficam feridos

EH Edis Henrique Peres

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

Um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira (6/10) provocou a interdição de duas faixas da via de acesso entre a N1 e S1, na altura da Praça do Cruzeiro. A colisão envolveu um Fiat Bravo e um Palio, que tombou após colisão.

De acordo com informações do sargento Medeiros, do Batalhão de Trânsito que atuava no local, os dois veículos desciam a S1, sentido rodoviária. “O Fiat Palio entraria à esquerda, na via de ligação da S1 com a N1, quando foi atingido pelo Fiat Bravo”, explica o sargento.

O condutor do Fiat Bravo, um homem de 26 anos, foi levado ao hospital em estado de choque, com algumas escoriações no corpo. Já o condutor do Palio, 36 anos, apresentava ferimentos no braço direito, que foi enfaixado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), e também encaminhado ao hospital para a realização de exames.

“Não há informações se houve fratura ou não. Ele (o condutor do Palio) estava um pouco atordoado, principalmente devido ao tombamento do carro, que deixou ele de lado”, explica o sargento.

Com a colisão, um dos veículos também atingiu o semáforo da via e derrubou a luz laranja do aparelho.

