Vacinação: confira os locais disponíveis para receber o imunizante nesta sexta

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A vacinação contra a covid-19 continua nesta sexta-feira (15/10), no Distrito Federal. A Secretaria de Saúde (SES-DF) aplica a primeira dose (D1) na população a partir de 12 anos, bem como a segunda (D2) para quem tem o recebimento do reforço agendado para até 5 de novembro.

Além disso, o público apto a receber a terceira dose (reforço) pode procurar as unidades de saúde. A aplicação da D3 é indicada para pessoas com 60 anos ou mais e profissionais da saúde que tenham tomado a D2 há, no mínimo, seis meses. Imunossuprimidos também podem receber a vacina, mas, para eles, o intervalo é de, ao menos, 28 dias. Não é necessário agendamento.

Profissionais de saúde

Cerca de 6 mil profissionais da saúde - público ou privado - poderão tomar a dose de reforço da vacina contra a covid-19 nesta sexta-feira (15/10). A SES-DF divulgou novo grupo apto para receber a terceira dose do imunizante que contempla os trabalhadores que completaram o ciclo vacinal até 15 de abril.

Nos locais de vacinação será exigido documento de identidade com foto, cartão de vacina ou comprovante emitido pelo Conecte SUS e comprovante de vínculo como trabalhador da saúde (crachá funcional, contracheque, carteira de trabalho ou declaração do empregador ou carteira do conselho profissional).

Postos de Vacinação:

Pontos de vacinação nesta sexta-feira (15/10) (foto: Divulgação/SES-DF)

