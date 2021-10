Quatro regiões do DF ficam sem energia para manutenção da rede nesta sexta

CB Correio Braziliense

Quatro regiões administrativas do Distrito Federal ficarão temporariamente sem energia nesta sexta-feira (15/10) devido à manutenção na rede elétrica. De acordo com a Neoenergia, haverá troca de poste, poda de árvores e ampliação da rede. Planaltina, Riacho Fundo, Lago Norte e Brazlândia são as regiões afetadas.

A interrupção da energia começou às 8h em alguns endereços. Confira:

Brazlândia: Suspensão a partir das 8h, na Quadra 33, dos conjuntos F ao N, além do P e Q, da Vila São José. Interrupção é prevista até às 13h, para realização de uma troca de poste.

Lago Norte: desligamento das 9h às 14h, no Núcleo Rural Granja do Torto, nas chácaras 27, 29, 30, 32 a 34, além de Darly, São Mateus e Alto das Pedras. Nesses locais, a Neoenergia fará poda de árvores.

Planaltina: de 9 às 16h, na região do MDB 11, tando no Núcleo Rural PAD/DF, como no Núcleo Rural Jardim. Região terá troca de poste.

Riacho Fundo: Desligamento a partir das 11h até às 16h, para ampliação e melhoria da rede elétrica. Ficam sem energia as chácaras 1 a 3, 8, 11, 26, 28, 38, 39 e 40 da Fazenda Sucupira.

Em caso dos serviços serem concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso, reduzindo o tempo em que os consumidores ficarão sem energia elétrica.